Goldpreisrückgang  Commerzbank bleibt längerfristig optimistisch

Wie die Commerzbank in der heutigen Ausgabe ihrer "Tagesinfo Rohstoffe" erklärt, dürfte sich der jüngste Preisrückgang von Gold noch etwas fortsetzen. Bis zum Bereich um 1.800 USD gebe es kaum Unterstützungszonen. Wenn dieses Niveau erreicht sei, sollte sich der Preis aber stabilisieren.Der Analyst Carsten Fritsch stellt allerdings klar, dass man Gold auch weiterhin optimistisch einschätze, da sich an dem langfristig positiven Umfeld nichts geändert habe. So werde die enorme Verschuldung auf absehbare Zeit nicht verschwinden, zudem sei mit weiteren Wirtschaftsstimuli zu rechnen. Dafür spreche auch, dass der Posten der US-Finanzministerin voraussichtlich an Janet Yellen gehen werde. Das Niedrigzinsumfeld sollte ebenfalls noch lange Bestand haben, so Fritsch.Nach der aktuellen Konsolidierung dürfte Gold also nach Einschätzung der Commerzbank wieder steigen, "auch wenn dieser Anstieg vermutlich noch etwas auf sich warten lassen und von einem niedrigeren Niveau beginnen dürfte".© Redaktion GoldSeiten.de