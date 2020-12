Silber wird 2021 auf 30 $ steigen  TDS

Wie FXStreet berichtet, gehen die Analysten von TD Securities davon aus, dass Silber gegenüber Gold im kommenden Jahr eine Outperformance zeigen und das Niveau von 30 USD erreichen wird.Silber neigt den TDS-Ökonomen zufolge dazu, sich in einem für Gold günstigen Umfeld gut zu entwickeln. Daher sollte es auf die gleichen makroökonomischen, monetären und fiskalischen Faktoren positiv reagieren wie das gelbe Metall. Da Silber historisch eine etwa doppelt so hohe Volatilität aufweise wie Gold, dürfte es sich bei einem neuerlichen Goldpreisanstieg besser entwickeln als das Schwestermetall.Laut den Analysten dürfte Silber 2021 von einer Erholung der Industrie profitieren, da mehr als 60% der Silbernachfrage aus der Industrie stamme. So werde der Einsatz von Silber in der Gesamtwirtschaft im nächsten Jahrzehnt, beginnend im Jahr 2021, stark ansteigen.In Bezug auf die Angebots- und Nachfragesituation erklärt TD Securities: "Wenn sich die industrielle Nachfrage in diesem Jahr erholt und die Investitionsnachfrage beständig bleibt, wird sich der Silbermarkt weiter verengen. Dies wird nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Herausforderungen auf der Angebotsseite geschehen, wie z.B. die durch die zweite COVID-19-Welle verursachten Schließungen in Lateinamerika, Mexiko und anderen Ländern. Darüber hinaus ist mehr als die Hälfte des geförderten Silberangebots ein Nebenprodukt des Zink-, Blei- und Kupferbergbaus, was es den Minenbetreibern schwer macht, die steigende überproportionale Nachfrage nach Silber zu decken."© Redaktion GoldSeiten.de