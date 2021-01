Gold - Noch ist es nur ein Pullback

Seit Ende November stieg der Goldpreis im Rahmen einer dynamischen Erholung über die Hürden bei 1.848 und 1.875 USD an und startete erst im Bereich von 1.900 USD eine mehrtägige Konsolidierung. Diese wurde zum Jahreswechsel zunächst von einer weiteren Kaufwelle ausgehend von 1.875 USD abgelöst und der Wert über die Abwärtstrendlinie der seit August laufenden Abwärtsbewegung bis an den Widerstand bei 1.965 USD katapultiert. Im gestrigen Handel kam es allerdings zu einem Abverkauf, der diesen Anstieg konterte und den Goldpreis wieder unter Druck setzt.Noch haben die Bullen die Chance, den Anstieg der Vorwochen durch eine Verteidigung der Unterstützungen bei 1.905 und 1.895 USD und damit durch einen erfolgreichen bullischen Pullback an die gebrochene Abwärtstrendlinie fortzusetzen. Für einen Angriff auf die 1.965 USD-Marke muss dann allerdings auch die Hürde bei 1.937 USD überwunden werden. Für den Fall, dass auch die 1.965 USD-Marke überschritten wird, kann Gold bis 1.985 und 2.000 USD steigen.Unterhalb von 1.895 USD käme es dagegen zum Test des Supports bei 1.875 USD. Nach einem solchen tiefen Pullback wäre ein weiterer Anstieg gen 1.920 USD möglich. Erfolgt dort keine Bodenbildung, würde ein Bruch der Marke jedoch bereits ein Verkaufssignal mit Zielen bei 1.848 und 1.818 USD nach sich ziehen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG