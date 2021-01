Gary Wagner: Goldentwicklung erinnert exakt an 2011; wie endet es diesmal?

Gary Wagner, Herausgeber von TheGoldForecast.com, sprach gestern mit David Lin von Kitco News über die Preisentwicklung von Gold und zeigte Parallelen zu früheren Handelsmustern auf.Demnach spiegle das Preismuster von Gold von Januar 2019 bis 2021 das des entsprechenden Zweijahreszeitraum ab 2010. In beiden Zeiträumen sei Gold im dritten Quartal auf ein Hoch gestiegen und in beiden Zeiten gingen die Preise von ihrem Hoch aus in fast identischem Ausmaß und Timing zurück.Diese Ähnlichkeit dürfte laut Wagner aber im weiteren Jahresverlauf abweichen und Gold aus seinem aktuellen Konsolidierungsbereich ausbrechen.© Redaktion GoldSeiten.de