Citibank: Aktuelle Einschätzung zu Gold

In seiner wöchentlichen Veröffentlichung "Weekly FX Insights" hat Citibank Wealth Management seine Prognosen zur Goldpreisentwicklung aktualisiert. Die Analysten erklären, dass Gold sich längerfristig im Bereich zwischen 1.850 und 1.900 USD einpendeln könnte."Die Spot-Goldmärkte sollten im Bereich von 1.730–1.770 $/oz Unterstützung finden. Wir halten es immer noch für denkbar, dass die Goldmärkte in den nächsten sechs Monaten wieder über 2.000 $/oz steigen können, aber die Dauerhaftigkeit einer solchen Preisrallye wird zunehmend fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass Gold im Bereich von 1.850/1.900 $/oz eine Heimat findet", heißt es in dem Bericht vom gestrigen Montag.Sollte das gelbe Metall aber unter 1.765 USD fallen, könnte dies einen deutlichen Rückgang um zunächst mindestens 100 USD nach sich ziehen.Die Vorhersage für die kommenden 0-3 Monate liegt aktuell bei 1.850 USD. Die Prognose für das Kalenderjahr liegt weiterhin bei 2.100 USD.© Redaktion GoldSeiten.de