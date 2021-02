Defla X - Wie geschrieben, das war zu viel

Letzte Woche geschrieben: Entschieden zu stark, um sich darauf zu verlassen, dass die Asset-Hausse weiterzugehen gestattet wird, sanken die Kurse der 10-jährigen Staatsanleihen:Und das hier taten die Kurse der 10-jährigen Staatsanleihen in der abgelaufenen Woche:Bis zum 25. 02. waren die Kurse der Staatsanleihen weiter im Sinkflug, folglich die Renditen im Steigen. Dann sanken die Assets und zwar alle:Gold:Silber:Aktien US:Aktien BRD:Cryptos:und alle genau am 25.02. und neben der sich wegen MarginCalls bei den Assets vernichtenden Liquidität blieb eben noch Kreuzflußliquidität übrig, um den Kurswiederanstieg der Staatsanleihen zu alimentieren. Komplizerter ist das nicht.Die Gesamtliquidität reicht nicht für alles. Damit sie für alles reichte, müsste die Aufkaufquote an Staatsanleihen durch die Zentralbanken erhöht werden.Verzeihen Sie die Kürze dieses Artikels, aber wo nicht mehr ist, was wirklich wirkte, besteht auch kein Grund, länger zu schreiben.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.