Gold - Mit großen Schritten zur 1.670 USD-Marke

Seit dem Doppeltop bei 1.965 USD von Anfang Januar befindet sich der Goldpreis wieder auf Talfahrt und brach zuletzt unter die Unterstützung bei 1.764 USD ein. Damit wurde das Abverkaufstief aus dem November des Vorjahres unterschritten und wie erwartet die Chance auf eine vorzeitige Bodenbildung vergeben. Zugleich wurde auch eine an sich eher bullische Keilformation nach unten verlassen und der Abwärtstrend weiter beschleunigt. In dieser Woche bricht Gold bereits unter den Support bei 1.720 USD ein.Kurzfristig könnte es jetzt zwar zu einer leichten Erholung bis 1.725 und 1.740 USD kommen. Übergeordnet ist der Abwärtstrend aber selbstverständlich weiter vollkommen intakt und jederzeit mit einem Einbruch unter 1.700 USD und damit mit weiteren Abgaben bis an das Abwärtskursziel bei 1.670 USD zu rechnen. Diese Unterstützung auf Höhe des Tiefs vom Juni 2020 könnte die Bären kurz einbremsen. Wird diese aber ebenfalls gebrochen, sind weitere Verluste bis 1.640 USD und ggf. 1.600 USD zu erwarten.Sollte der Goldpreis dagegen über das Zwischenhoch bei 1.740 USD steigen, wäre eine leichte Erholung bis 1.760 und 1.764 USD denkbar. Doch erst über 1.775 USD wäre den Bullen eine nachhaltige Gegenbewegung gelungen.