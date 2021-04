Phil Newman: Rekord-Überschuss am Silbermarkt

David Lin sprach für Kitco News vergangene Woche mit Phil Newman, dem Managing Director von Metals Focus, über die aktuelle Lage am Silbermarkt.Themen des Gesprächs sind die Angebots- und Nachfragesituation, der aktuelle Überschuss am Markt, die Silver-Squeeze-Bewegung, die Möglichkeit von Manipulation der Silberpreise sowie die Bestände der Silber-ETFs.Laut Einschätzung des Experten herrscht weder an der COMEX noch der LBMA einen Mangel an physischem Silber. Der Grund für die Schwierigkeiten, ausreichend Münzen und Barren zum Kauf zu finden, sei vielmehr die mangelnde Kapazität der Prägestätten, ausreichend Produkte herzustellen.© Redaktion GoldSeiten.de