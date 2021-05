Bill Ackman: Anhaltende Inflation könnte ein "Schwarzer-Schwan"-Risiko darstellen

Bill Ackman erklärte in einem Interview, dass anhaltende Inflation zu einem unerwarteten Chaos am Aktienmarkt führen könnte, berichtet Markets Insider . "Ich denke, dass eines dieser "Schwarzen-Schwan"-Risiken für die Märkte eine echte Zunahme der Inflation ist, die nicht nur drei Monate andauert, sondern noch länger anhält", so Ackman."Außerdem deutlich höhere Zinsen, die sich auf die Diskontsätze auswirken werden, mithilfe derer die Leute Unternehmen bewerten. Und ich denke, diese könnten den Aktienmarktkräften mit gleicher Kraft entgegenwirken."Er erklärte, dass die USA mit dem derzeitigen Impftempo Anfang 2022 nahe vollständiger Beschäftigung sowie einen Rekordtief der Arbeitslosenzahlen befinden wird. "Ich denke, dass sich diese Erwartungen in den nächsten Monaten sicherlich ändern könnten, abhängig davon, wie akkommodierend die Federal Reserve sein wird", fügte Ackman hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de