Gold - Erholung oder Ernüchterung?

Mit dem Scheitern an der mittelfristigen Hürde bei 1.920 USD und dem Bruch einer steilen, kurzfristigen Aufwärtstrendlinie setzte sich im Juni bei Gold eine Verkaufswelle in Gang, die den Kurs des Edelmetalls binnen weniger Tage um rund 8 % einbrechen ließ. Dabei wurde auch der Support bei 1.798 USD unterschritten und kurz auch die Unterstützung bei 1.755 USD perforiert. Seither läuft eine leichte Erholung, die den Widerstand bei 1.785 USD hinter sich ließ und aktuell die Hürde bei 1.798 USD ansteuert.Die derzeitige Gegenbewegung könnte schon an der 1.798 USD-Marke beendet werden und der nächste Verkaufsimpuls starten. Sollte dabei die 1.764 USD-Marke unterschritten werden, wäre die Erholung beendet und ein Abtauchen unter 1.755 USD in Richtung 1.720 USD die Folge. Sollte auch diese Unterstützung den Bären zum Opfer fallen, käme es zu einer Abwärtsbewegung bis 1.670 USD.Ein Anstieg über 1.798 USD hätte dagegen Zugewinne bis 1.808 und 1.815 USD zur Folge. Ein Ende der Abwärtsspirale wäre aber auch dann nicht erreicht und jederzeit mit einer erneuten Verkaufswelle zu rechnen. Etwas Entspannung und eine Erholung bis 1.848 USD würde dagegen ein Ausbruch über 1.815 USD liefern.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG