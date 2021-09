Gold - Die Ruhe vor dem Ansturm

Seit dem satten Konter Anfang August, bei dem die Unterstützungszone um 1.677 USD erfolgreich gegen die heranrauschende Verkaufswelle verteidigt wurde, befindet sich der Goldpreis wieder in einem temporären Aufwärtstrend. Dieser führte zuletzt über die Hürde bei 1.789 USD und eine kurzfristige Abwärtstrendlinie. Nach einem kurzen Pullback an die mittelfristige Abwärtstrendlinie setzten die Bullen den Anstieg auch in den letzten Tagen fort. Ein Angriff auf die zentrale Hürde bei 1.833 USD steht bevor.Zunächst dürfte der Goldpreis in den kommenden Stunden und Tagen an die wichtige Barriere bei 1.833 USD steigen. Diese harte charttechnische Nuss dürfte nicht ohne weiteres zu knacken sein. Dennoch könnte ein Ausbruch über die Hürde den Wert entfesseln und Kurssprünge bis 1.848 und darüber bereits 1.875 USD nach sich ziehen. Mittelfristig wäre dann auch eine Kaufwelle bis an das Junihoch und 1.920 USD zu erwarten.Ein Scheitern an der 1.833 USD-Marke oder Abgaben unter 1.789 USD würden die Chancen der Bullen dagegen schmälern. In der Folge wäre ein Einbruch bis 1.755 USD zu erwarten, ehe sich der Kurs des Edelmetalls dort wieder aufbäumen dürfte. Darunter stünde dagegen ein Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 1.720 USD auf der Agenda.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG