Silberreserven in 20 Jahren erschöpft  Matt Watson

David Lin sprach für Kitco News vergangene Woche mit Matt Watson über die Wende zu erneuerbaren Energien und die Angebotssituation am Silbermarkt.Der Gründer von Precious Metals Commodity Management erklärt in dem Interview, dass die Silberreserven nur noch für die kommenden 16 bis 20 Jahre ausreichen werden. Diese Berechnung kalkuliere allerdings noch keinen exponentiellen Zuwachs der Nachfrage bedingt durch die Elektrifizierung der Wirtschaft ein.Damit es sich lohne, geringe Mengen an Altsilber zu recyceln, müsste der Silberpreis deutlich höher liegen. Gleiches gelte für die Attraktivität neuer Exploration. Watson nennt hier Preise um die 50 USD je Unze.Auch andere für die Energiewende in großen Mengen benötigte Rohstoffe seien für die langfristigen Klimaziele nicht ausreichend verfügbar und müssten deutliche Preissteigerungen verzeichnen, um lohnenswert gefördert zu werden.© Redaktion GoldSeiten.de