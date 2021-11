Platin - Erholungsphase endet schlagartig

Der Platinpreis war im Rahmen seines kurzfristigen, Mitte September begonnenen Aufwärtstrends über den Widerstand bei 1.066 USD angestiegen und erreichte das anvisierte Kursziel bei 1.100 USD am 16. November. Es folgte zunächst eine leichte Korrektur, die unter die Aufwärtstrendlinie führte und noch am Montag auf den Support bei 1.013 USD traf.Doch statt an dieser Stelle den Aufwärtstrend zu reaktivieren, wurde die Marke gestern mit einer massiven Verkaufswelle unterschritten und Platin direkt bis 948 USD abverkauft. Damit wurde der Aufwärtstrend beendet.Die schiere Wucht des Kursrutsches legt nahe, dass dieser nach einer kurzen Erholung bis 988 und 1.002 USD direkt wieder aufgenommen wird und bei Abgaben unter 940 - 948 USD bis 908 USD führen kann. An dieser Stelle dürfte eine deutliche Stabilisierung einsetzen. Unter 901 USD wäre dagegen schon mit einem Abverkauf bis 860 USD zu rechnen. Ein Bruch der Tiefs bei 901 und 908 USD würde auch dafür sprechen, dass im großen Bild der Abwärtstrend seit Februar reaktiviert wurde. Dessen zentrales mittelfristiges Abwärtsziel läge bei 822 USD.Gelingt den Bullen dagegen die Rückeroberung der 1.002 USD-Marke, wäre wieder ein Anstieg bis 1.020 und 1.040 USD möglich. Damit wäre der Abverkauf aber noch nicht beendet und auch die Ziele auf der Unterseite weiterhin aktiv. Ein Ende der Verkaufswelle wäre dagegen über 1.050 bis 1.066 USD erreicht. Damit stünde ein weiterer Anstieg bis 1.100 USD an.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG