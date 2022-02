Silver Hammer Mining: Silber legt gerade erst los

In einem kürzlichen Telefoninterview mit Kitco News erklärte Morgan Lekstrom, Präsident und CEO von Silver Hammer Mining Corp., dass die Silberpreisentwicklung 2021 zwar enttäuschend war, es jedoch ausreichend Möglichkeiten für das Edelmetall geben würde, 2022 in neuem Glanz zu erstrahlen, während Risiko und Volatilität erneut den Markt betreten.Lekstrom fügte an, dass der Trend hin zur Risikoverringerung bereits bei den Kryptowährungen zu beobachten sei. Der digitale Markt habe seit seinem Höchststand von 3 Billionen Dollar im November mehr als 1 Billion Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Er erklärte, dass die bevorstehende Zinserhöhung durch die Federal Reserve bedeute, dass die Liquidität versiegt."Die Menschen hatten lange Zeit Zugang zu billigem Geld und das hat ihre Risikotoleranz verändert", meinte er. "Und als sie sahen, was in den Kryptowährungen passierte, stürzten sich die Leute darauf. Viele kauften sich in diesen fast neuen American Dream ein. Sie glaubten an den Traum, dass sie mit Kryptowährungen eine Menge Geld verdienen könnten. Sie vergaßen viel über Gold und insbesondere Silber, aber dieser Trend wird sich langsam umkehren."Auch wenn Lekstrom optimistisch gegenüber Silber eingestellt ist, sieht er den Schlüssel zur Entfaltung seines Potenzials nach wie vor im Gold. "Wenn der Goldpreis wieder über die 1.900-Dollar-Marke steigt und sich in Richtung 2.000 Dollar bewegt, wird der Silberpreis in die Höhe schnellen", erklärte er.© Redaktion GoldSeiten.de