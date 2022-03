Palladium - Auf der Startrampe

Nach dem Sprung über das bisherige Rekordhoch bei 3.017 USD und dem Erreichen der Zielmarke von 3.434 USD fiel die Rally von Palladium in sich zusammen. Es folgte ein massiver Abverkauf, der binnen weniger Tage unter die Unterstützungen bei 2.875 und 2.735 USD reichte. Zuletzt gelang den Bullen aber eine erste Bodenbildung an der 2.320-USD-Marke, der eine leichte Erholung bis zum Widerstand bei 2.540 USD folgte.Aktuell bildet Palladium an der 2.540-USD-Marke ein Konsolidierungsdreieck aus, das bei einem Ausbruch nach oben zu einer Fortsetzung der Erholung in Richtung 2.640 und 2.735 USD führen dürfte. Kann auch diese Hürde durchbrochen werden, wäre bereits mit einer Kaufwelle bis 2.875 USD zu rechnen, ehe sich der Abwärtstrend dort fortsetzen sollte.Unterhalb von 2.454 USD wäre das Dreieck dagegen nach unten aufgelöst und mit einer Fortsetzung des Abverkaufs in Richtung 2.320 USD zu rechnen. Dort könnte sich ein Doppelboden ausbilden. Wird diese Marke dagegen ebenfalls unterschritten, stünden Verkaufswellen bis 2.149 und 2.080 USD an.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG