Russische Zentralbank beginnt mit dem Kauf von Gold

Einen Tag, nachdem Biden und seine Kumpel in Brüssel darüber diskutiert haben, wie Russland davon abgehalten werden kann, seine Goldreserven zu nutzen, um eine gewisse Stabilität in einer zunehmend chaotischen Wirtschaft aufrechtzuerhalten, hat die russische Zentralbank soeben Pläne angekündigt, Gold von ihren Banken zu einem festen Preis zu kaufen.Dies könnte zwei Zwecken dienen: 1. einen Weg zur Liquidität für Banken mit SWIFT-Beschränkungen zu bieten und 2. mehr Gold des Landes zu zentralisieren, da Putin seine Pläne zur Entdollarisierung beschleunigt.Vollständige Erklärung der Bank of Russia:Um Angebot und Nachfrage auf dem inländischen Edelmetallmarkt auszugleichen, wird die Bank von Russland ab dem 28. März 2022 Gold von Kreditinstituten zu einem Festpreis kaufen. Der Preis wird vom 28. März 2022 bis zum 30. Juni 2022 bei 5.000 russischen Rubel pro 1 Gramm liegen. Das festgelegte Preisniveau ermöglicht die Aufrechterhaltung eines stabilen Goldangebots und ein reibungsloses Funktionieren der Goldbergbaubranche im laufenden Jahr. Nach dem festgelegten Zeitraum kann der Ankaufspreis für Gold unter Berücksichtigung des sich abzeichnenden Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage auf dem Inlandsmarkt angepasst werden.Der Ankaufspreis liegt, wie der folgende Chart zeigt, deutlich unter dem aktuellen Marktpreis...Dies bedeutet, dass die Bank of Russia der Meinung ist, dass der Rubel im Verhältnis zum Dollar höher sein sollte.Denken Sie daran, dass Russland seit Jahren Entdollarisierung betreibt...Nichts währt ewig... besonders nicht die Reservewährungen.© ZeroHedgeDieser Artikel wurde am 25.03.2022 auf www.zerohedge.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.