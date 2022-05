Frank Holmes: Kaufen Sie Gold nach Kursrückgang und "HODL"

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Frank Holmes über die Preisentwicklung von Gold. Laut dem CEO von US Global Investors stellt der jüngste Rückgang des gelben Metalls eine Kaufgelegenheit dar: "Kaufen Sie die Korrektur und halten Sie um jeden Preis daran fest, wie die Krypto-Kids sagen – HODL." HODL oder "Hold on for dear Life" ist ein Begriff, der ursprünglich aus der Kryptowährungs-Community stammt, inzwischen aber durch populäre Memes im Englischen in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist.Selbst wenn der Goldpreis sinke, sei die physische Nachfrage nach dem gelben Metall hoch, und die Goldunternehmen erzielten weiterhin gute Ergebnisse: "Vielen Goldaktien geht es gut – 60 Prozent der Goldproduzenten haben einen freien Cashflow."In Bezug auf die Inflation erklärt Holmes, dass diese viel höher sei als die offiziellen Zahlen. "Die Kosten für alles sind einfach dramatisch gestiegen. Ich glaube, dass [...] wenn man den Verbraucherpreisindex von 1980 zugrunde legt, die Inflation bei 15 Prozent liegt. Es sind nicht 8 oder 9 Prozent." Der Markt gehe jedoch davon aus, dass die US-Zinssätze nicht zu sehr angehoben werden können, da die Zwischenwahlen in den USA in diesem Jahr stattfinden werden.Weiterhin beobachtet Holmes China genau, um zu sehen, wann die COVID-19-Beschränkungen gelockert werden. "Wenn sie ihre Schleusen öffnen, wird es sein wie bei allen anderen Dingen auch – es wird eine riesige Nachfrage geben", glaubt er. Diese Nachfrage dürfte dann zu Problemen mit dem Gleichgewicht der Lieferkette führen.Er rät entsprechend zu m Kauf von Rohstoffaktien: "Ich denke, wenn China seine Schleusen öffnet, sollten Sie alle Rohstoffaktien kaufen, die über echte Reserven im Boden in einem sicheren Land verfügen, denn ich glaube, sie werden in einem Maße explodieren, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben."© Redaktion GoldSeiten.de