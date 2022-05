Gold - Über 1.835 USD kommen die Bullen ins Spiel

Seit dem Scheitern an der Widerstandsmarke bei 1.973 USD fiel der Goldpreis in einem schmalen Abwärtstrendkanal unter die Unterstützungen bei 1.920 und 1.875 USD. Zuletzt beschleunigte sich der Einbruch und führte auch unter die mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 1.820 USD. Dabei fiel der Kurs vorübergehend an die Unterseite des Trendkanals bei rund 1.785 USD und prallte dort dynamisch nach oben ab. Seither kann sich der Goldpreis auf niedrigem Niveau - aber weit entfernt vom Ausverkaufstief - im Bereich von 1.820 USD behaupten.Mit dem Abprallen von 1.780 USD haben die Bullen den ersten Schritt für die erwartete Bodenbildung getan. Aber schon ein Rücksetzer unter 1.805 USD könnte die nächste kleine Verkaufswelle bis 1.780 USD folgen lassen, ehe sich dort eine Trendwende anschließen dürfte. Oberhalb von 1.835 USD wäre diese aktiviert und eine Kaufwelle bis 1.848 und 1.858 USD die Folge. Sollte letztere Barriere gebrochen werden, könnte der Goldpreis sogar schon bis 1.909 und 1.920 USD klettern.Misslingt eine Bodenbildung bei 1.780 USD dagegen und setzt der Kurs deutlich unter die Marke, wäre ein Abverkauf bis 1.755 und darunter bis 1.720 USD das untrügliche Zeichen dafür, dass sich der Abwärtstrend seit Anfang März fortsetzen dürfte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG