Platin - Käufer haben ihre Chance verspielt

Mitte Juli war es den Bullen bei Platin gelungen, ausgehend von einem neuen Jahrestief bei 830 USD eine Erholung zu starten, die sogar wieder über die Widerstandszone von 893 bis 908 USD führte. Allerdings wurde der Anstieg bei 974 USD jäh gestoppt und eine weitere Verkaufswelle gestartet. Diese drückte den Kurs des Edelmetalls in den letzten Tagen erneut unter 893 USD. Aktuell versuchen sich die Bullen in Schadensbegrenzung, indem man einen Verteidigungsversuch der 865-USD-Marke unternimmt.Die Verkaufswelle seit Anfang August hat die Hoffnungen der Bullen auf einen neuen Aufwärtstrend vorerst auf Eis gelegt. Hierzu müsste erst wieder die 908-USD-Marke überwunden werden, um einen neuen Anlauf auf 948 USD und die dort liegende Abwärtstrendlinie zu starten.Vielmehr besteht jetzt wieder die Gefahr, dass der Support bei 865 USD unterschritten und so das nächste bärische Signal aktiviert wird. Die Folge wäre ein Einbruch auf 850 USD. Dort könnte eine weitere Erholung starten. Darunter müsste man aber mit einem Abverkauf bis 824 und 813 USD rechnen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG