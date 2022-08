Gold - Markante Hürden voraus

Die Abwärtstrendphase seit Mitte Juni konnte der Goldpreis dank der Bodenbildung bei knapp über 1.670 USD zwar hinter sich lassen und Ende Juli eine Aufwärtsbewegung starten. Diese ebbte allerdings zuletzt schon nach dem Anstieg über 1.780 USD ab und vergab damit die Chance auf ein nachhaltiges Kaufsignal. In der Folge setzte der Goldpreis auch wieder unter 1.780 USD zurück und fiel bis an den Unterstützungsbereich um 1.730 USD zurück. Dort startete in dieser Woche eine kleine Gegenbewegung ein, die jetzt auf den Widerstand bei 1.755 USD trifft.Sollte die 1.755-USD-Marke jetzt mit Schwung überwunden werden, wäre die mittelfristige Abwärtstrendlinie erneut überschritten und es könnte ein direkter Anstieg bis 1.780 USD folgen. Doch erst über der Marke wäre die Korrektur der letzten beiden Wochen beendet und damit die Gefahr eines Kursrutsches unter 1.720 USD abgewendet. Sollte den Bullen ein solcher Anstieg gelingen, könnten das Hoch bei 1.807 und der Widerstand bei 1.820 USD erreicht werden. Darüber könnte sich diese Aufwärtsbewegung sogar schon bis 1.848 USD ausdehnen und einen Großteil des Kursrückgangs der letzten Monate wieder aufholen.Scheitern die Käufer aber schon an 1.755 USD, wäre eine weitere Abwärtswelle bis 1.720 USD zu erwarten. Hier könnte ein neuer Aufwärtstrend einsetzen und damit auch einen tiefen Abverkauf bis 1.688 und 1.670 USD verhindern.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG