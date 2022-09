Platin - Die Stimmung ist schlechter als die Lage

In den letzten Wochen war der Platinpreis in einer weiteren übergeordneten Verkaufswelle auf ein neues Verlaufstief bei 816 USD eingebrochen und hatte damit den Support bei 813 USD nur knapp verfehlt. Doch hier startete Anfang September eine kleine Aufholjagd, die zuletzt wieder über die Hürden bei 865 und 893 USD führte und so den Widerstand bei 908 USD erreichte. Kurz vor einem größeren Longsignal setzte gestern allerdings ein weiterer Abverkauf ein, der den Anstieg nun auf die Probe stellt.Kurzfristig könnte sich Platin nach einer Stabilisierung bei rund 865 USD wieder an die Hürde bei 908 USD arbeiten. Der Aufwärtstrend der letzten Wochen ist durch die aktuelle Gegenbewegung noch nicht gefährdet und könnte eine mittelfristige Trendwende einleiten, falls ein Anstieg über die 908-USD-Marke dauerhaft gelingt. Deren nachhaltiger Bruch wäre also ein wichtiges Signal für eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 948 USD. Darüber könnte sogar der Abwärtstrend beendet werden und eine Kaufwelle bis 974 USD folgen.Unter 865 und 850 USD dürfte es dagegen schwer werden, einen weiteren Test der Unterstützung bei 813 USD zu verhindern. In diesem Fall könnte der nächste Trendwendeversuch bei 795 USD beginnen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG