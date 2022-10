Palladium - Doppeltop verhindert und Aufwärtspotenzial ausgebaut

Palladium konnte sich zuletzt nicht nur über der Unterstützung bei 1.900 USD stabilisieren, sondern sogar wieder eine Aufwärtsbewegung starten, die den Anstieg seit Mitte Juli fortsetzte. In zwei bisher gleichlangen Aufwärtsstrecken zog der Kurs über die Hürden bei 2.218 USD und zuletzt auch über die Oberseite des bisherigen Verlaufshochs bei 2.290 USD an. Damit wurde auch ein sich abzeichnendes bärisches Doppelhoch abgewendet und ein starkes Kaufsignal generiert. Ausgehend vom neuen Verlaufshoch bei 2.343 USD setzt der Wert aktuell leicht zurück.Die entscheidende Information neben dem Überwinden der Oberseite des potenziellen Doppelhochs ist die Tatsache, dass die Aufwärtsstrecken bisher die gleiche Länge aufweisen. Damit ist der Anstieg jetzt entweder vorzeitig unterbrochen, oder es folgt die preisliche Ausdehnung der zweiten Aufwärtsstrecke. In diesem Fall hätten sich die Bullen durchgesetzt und könnten Palladium weiter bis 2.420 USD und darüber bereits bis an den Widerstand bei 2.488 USD antreiben.Im Falle einer Unterbrechung des Anstiegs würde es zunächst zu einer Korrektur bis 2.149 USD kommen, ehe die 2.420-USD-Marke angesteuert werden kann. Darunter wäre die Chance auf weitere Zugewinne aber vergeben und ein Einbruch bis 1.997 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG