Palladium - Kurs auf die Jahrestiefs

Bis auf 2.343 USD war Palladium im Rahmen einer volatilen Aufwärtsbewegung Anfang Oktober geklettert und hatte kurzzeitig sogar die Oberseite eines bärischen Doppeltops überwunden, ehe der Kurs einbrach. In einer geradlinigen Verkaufswelle setzte der Wert in den letzten Tagen unter die Supports bei 2.149 und 1.997 USD zurück. Diese Verkaufssignale sorgten kurzzeitig sogar schon für einen Einbruch auf 1.878 USD, ehe am Dienstag eine leichte Erholung begann.Der Abverkauf ist wuchtig genug, um Palladium in Kürze auch unter das Zwischentief bei 1.878 USD einbrechen zu lassen. Die Folge wäre ein Abwärtsimpuls bis an die markante Unterstützung bei 1.804 USD. Selbst eine kurze Übertreibung bis ans Jahrestief bei 1.772 USD muss einkalkuliert werden, ehe eine Erholung starten könnte.Von einem neuen Aufwärtstrend ist der Wert allerdings weit entfernt. Selbst ein Anstieg über 1.997 USD würde schon bei 2.050 - 2.068 USD wieder auf Verkäufer treffen. In der aktuellen Lage wäre damit erst ein Anstieg über 2.088 USD bullisch zu werten.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG