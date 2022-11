Mysteriöse Käufer erstaunen Goldmarkt - Teil 1

Ein normalerweise trockener Forschungsbericht rüttelte den Goldmarkt diese Woche auf, als er auf massive, aber bisher nicht identifizierte staatliche Käufer hinwies, so berichtet Yahoo Finance . Nach Angaben des World Gold Council kauften die Zentralbanken im dritten Quartal 399 Tonnen Bullion, fast doppelt so viel wie der bisherige Rekord. Knapp ein Viertel ging an öffentlich bekannte Institutionen, was zu Spekulationen über geheimnisvolle Käufer führte.Während die meisten Zentralbanken den Internationalen Währungsfonds informieren, wenn sie Gold kaufen, um ihre Devisenkasse aufzubessern, halten sich andere mehr bedeckt. Nur wenige haben die Kapazitäten, um im dritten Quartal eine Kauforgie zu starten, die ausreichen würde, um den Schlag der Anleger abzufedern, die Gold verkaufen, während die Federal Reserve die Zinsen anhebt. "Bei dieser Masse an Verkäufen war ich etwas überrascht, dass Gold nicht schwächer war", meinte Ross Norman, Geschäftsführer von Metals Daily, einem Informationsportal für Edelmetalle. "Aber ich denke, jetzt haben wir unsere Antwort."Der WGC, eine Lobbygruppe der Bergbauindustrie, verwendet für seine Schätzungen Daten der Beratungsfirma Metals Focus Ltd. Diese wiederum stützt sich auf eine Kombination aus öffentlichen Daten, Handelsstatistiken und Feldforschung, um Zahlen für die Nachfrage aus verschiedenen Sektoren des Goldmarktes zu liefern. Es ist zwar schwierig, "die Wale" auf dem Goldmarkt zu identifizieren, aber nur einige Zentralbanken haben die Kapazität für solche Käufe: China, Russland, ölexportierende Länder wie Saudi-Arabien, die VAE und Kuwait, und Indien.Eine ausführlichere Aufschlüsselung der Länder finden Sie in Teil 2 © Redaktion GoldSeiten.de