Platin - Die Bullen sind hochmotiviert

Ende Oktober war der Platinpreis in einer volatilen Aufwärtsbewegung aus einer großen, dreiecksförmigen Konsolidierungsphase nach oben ausgebrochen und hatte damit ein Kaufsignal generiert. Im Anschluss an einen Pullback an die frühere Hürde bei 908 USD kam ab Ende letzter Woche starker Kaufdruck auf, der sich in einem dynamischen Anstieg über die Hürden bei 974 und 988 USD äußerte. Die Erholungsrally des Edelmetalls setzt sich damit weiter fort.Kurzfristig gibt es bei rund 1.015 USD ein internes Kursziel der laufenden Aufwärtsstrecken, an dem eine leichte Korrektur in Richtung 974 USD einsetzen kann. Das große Ziel der Kaufwelle bleibt aber der Widerstand am Junihoch bei 1.032 USD. Sollte dieser die Rally auch nicht stoppen, käme es zu Kurssprüngen bis 1.066 und 1.080 USD. Als Zugabe wäre ein mittelfristiger Ausbruch über 1.080 USD zu sehen und könnte bis an die übergeordnete Hürde bei 1.103 USD führen.Aktuell wäre erst ein Bruch der Unterstützung bei 974 USD ein Hinweis für den Beginn einer Korrekturphase. Diese könnte allerdings schon nach einem Rücksetzer bis 938,00 - 948,00 USD enden und in einen neuen Anstieg übergehen.