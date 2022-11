Gold - Die Kursexplosion macht kurz Pause

In den vergangenen Wochen wurde die Unterstützung bei 1.615 USD dreimal attackiert und dreimal von den Käufern verteidigt. In der letzten Woche kam es nach dieser positiven Ausbildung eines Dreifachbodens beim Goldpreis zu einer explosionsartigen Aufwärtsbewegung, die die Hürden bei 1.640 und 1.675 USD förmlich überrannte. Schon am Dienstag gelang der Anstieg über die mittelfristige Abwärtstrendlinie und den Widerstand bei 1.688 USD. Aktuell wird diese Kaufwelle auf hohem Niveau konsolidiert.Im Grunde hat der Goldpreis bisher den Fahrplan der letzten Analyse abgespult und damit eine Reihe von Kaufsignalen generiert. Jetzt könnte nach einem kurzen Pullback an 1.695 und 1.688 USD schon der nächste Anstieg bis 1.720 und 1.735 USD folgen. Darüber wäre ein massives Kaufsignal aktiv und Zugewinne bis 1.755 und 1.775 USD wahrscheinlich. Oberhalb der Hürde bei 1.780 USD läge das nächste Ziel der Rally schon bei 1.807 USD.Sollten die Bullen dagegen an 1.720 USD scheitern oder der Wert zuvor unter 1.688 USD zurückfallen, wäre die hohe Dynamik bereits wieder Geschichte und ein Abtauchen auf 1.654 USD die Folge. Darunter wäre ein Verkaufssignal aktiviert, dem ein Einbruch bis 1.615 USD folgen könnte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG