Gold - Kurze Rallypause als Einstiegschance

Mit der Bodenbildung am Abwärtsziel bei 1.615 USD beendete der Goldpreis den Abwärtstrend der letzten Monate vorerst und startete eine massive Aufholjagd. Seit Monatsbeginn zog er in einer steile Kaufwelle über mittelfristige Abwärtstrendlinien und die Hürden bei 1.688 und 1.735 USD. In Folge dieser Kaufsignale wurde zuletzt auch der Widerstand bei 1.780 USD erreicht. Dort pausiert die Rally in der laufenden Woche auf hohem Niveau.Kurzfristig könnte diese Pause im Aufwärtstrend zu einer Korrektur unter 1.755 bis 1.735 USD führen. Allerdings dürften die Bullen jeden Rücksetzer wieder zum Einstieg nutzen und so die laufende Kursrally schnell wieder in Gang setzen. Bei einem Anstieg über 1.780 USD wäre der Aufwärtstrend bereits reaktiviert und es könnte schon zum Sprung bis 1.807 USD kommen. Dort wäre eine stärkere Korrektur zu erwarten. Über der Hürde ist dagegen der Weg bis 1.848 USD geebnet.Sollte der Goldpreis unerwartet Schwäche zeigen und unter 1.735 USD fallen, wäre schon bei 1.720 USD mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Erst darunter kämen die Bären ins Spiel und könnten Verluste bis 1.688 USD auslösen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG