Palladium - Erholung vor dem Aus

Im Oktober war Palladium an die Unterstützungszone bei 1.772 bis 1.804 USD eingebrochen, konnte mit einer deutlichen Gegenbewegung an dieser Stelle weitere mittelfristige Verkaufssignale vorerst verhindern. Die dort begonnene Erholung führte zuletzt sogar über den Widerstand bei 1.997 USD, ehe die Bären wie erwartet an der Hürde bei 2.088 USD zuschlugen und den Anstieg stoppten. Gestern viel der Palladiumkurs bereits wieder an die 1.997-USD-Marke zurück.Sollte die Abwärtsbewegung der letzten Tage jetzt auch unter 1.950 USD führen, wäre der Anstieg voraussichtlich beendet. Die Folge wäre eine Verkaufswelle bis 1.880 USD und damit das vorläufige Ende der Erholungsphase. Unterhalb der Marke dürfte bereits wieder das Verlaufstief bei 1.772 USD angesteuert werden.Gelingt es den Bullen dagegen den Schwung der letzten Tage mit einer Verteidigung von 1.950 USD und einem Anstieg über 2.088 USD zu reaktivieren, könnte die Erholung bis 2.149 und 2.218 USD fortgesetzt werden.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG