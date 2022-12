Gold - Wird dieser Widerstand zum Endpunkt der Erholung?

Nach dem Anstieg über die Widerstandsmarken bei 1.720 und 1.735 USD kam es beim Goldpreis Mitte November ausgehend von einem neuen Erholungshoch bei 1.786 USD zu einer leichten Korrektur, die von den Käufern bei 1.725 USD aufgefangen wurde. Seither läuft die zweite größere Aufwärtsbewegung, die zuletzt auch schon an die zentrale Hürde bei 1.807 USD führte. Hier prallte der Kurs des Edelmetalls nach unten ab und startete eine weitere Korrekturphase.Mit dem Rücksetzer auf 1.767 USD am Montag wurden die Käufer beim Goldpreis um einen schnellen Ausbruch und ein weiteres Kaufsignal gebracht. Jetzt muss das Aufwärtsmomentum zunächst wieder aufgebaut und mit einem Anstieg über 1.800 USD für die nächste Ausbruchschance gesorgt werden. Gelingt danach ein Sprung über 1.807 USD wäre die Fortsetzung der Rally bis 1.830 und 1.848 USD die Folge.Aber das Überwinden dieser Kurshürde bleibt nach wie vor eine anspruchsvolle Aufgabe und auch ein zweites Abdrehen an 1.807 USD ist durchaus möglich. Ein zweifaches Scheitern an 1.807 USD würde höchstwahrscheinlich auch zu einem scharfen Konter der Bären führen.Sollte Gold dagegen unter das Zwischentief bei 1.767 USD fallen, dürfte sich die Korrektur direkt bis 1.735 USD ausweiten. An dieser Stelle könnte erneut der Versuch gestartet werden, den Aufwärtstrend fortzusetzen. Unter 1.720 USD würde die Stimmung dagegen zu Gunsten der Bären kippen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG