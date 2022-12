Platin - Hohe Hürden, gute Chancen

xxxDie Rallyphase bei Platin währte nur kurz, erreichte aber dennoch, dass der Kurs des Edelmetalls aus einer großen Konsolidierung ausbrach und in der Spitze bis 1.057 USD anzog. Unterhalb dieser Marke tendiert der Wert seit Anfang November seitwärts und vergab zwei weitere Ausbruchschancen über das Verlaufshoch. Nachdem aber auch die Unterseite der ausgebildeten Range an der Unterstützung bei 974 USD verteidigt wurde, könnten die Bullen zum Jahresabschluss einen weiteren Angriff auf die Hochs wagen.Es ist ein steiniger Weg, um allein schon in die Nähe der 1.057-USD-Marke zu gelangen. Hürden bei 1.016 und 1.032 USD versperren den Weg. Sollte es den Bullen aber gelingen, diese zu übersteigen, wäre der Weg bis 1.057 und den Widerstand bei 1.066 USD frei. Darüber käme es zu einem weiteren Kaufsignal mit einem Ziel bei 1.115 USD.Solange Platin nicht unter 974 USD eingebrochen ist, besitzen die Bullen diese Chance auf eine Trendfortsetzung. Darunter dürfte allerdings das damit ausgelöste Verkaufssignal zu einem Einbruch bis 938 USD führen, der sich mittelfristig auch bis 908 USD ausweiten kann.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG