Gold - Ausbruch gelungen, Weihnachtsrally sollte jetzt starten

Nach dem Ausbruch aus einer großen dreiecksförmigen Trendwendeformation und dem Anstieg über den Widerstand bei 1.735 USD, erreichte der Goldpreis Anfang Dezember den Widerstand bei 1.807 USD. Am Hoch aus dem August dieses Jahres prallte der Kurs zunächst ab, konnte aber ausgehend von 1.774 USD in der Vorwoche eine weitere Kaufwelle starten, die diesmal über 1.807 USD führte. Damit ist jetzt ein Kaufsignal aktiviert, das von den Bullen mit einem schnellen Anstieg bestätigt werden sollte.Oberhalb von 1.807 USD hat der Goldpreis jetzt bis 1.848 USD keine weiteren Charthürden vor sich. Bei einem Ausbruch über die Marke wäre das nächste Ziel bereits bei 1.875 USD zu finden. Auf Basis der Potenziale des Anstiegs und der internen Längenverhältnisse gibt es dennoch bei 1.825 USD einen möglichen Wendepunkt im Chart, an dem der Anstieg stoppen könnte. Sollte dieser jetzt überwunden werden, wäre den Bullen auch von dieser Seite der Ausbruch gelungen.Unter 1.795 USD wäre dagegen der kurzfristige Anstieg seit Freitag gestoppt und mit einer Korrektur bis 1.774 – 1.780 USD zu rechnen. Hier könnte die Rally fortgesetzt werden. Darunter wäre allerdings ein starkes Verkaufssignal aktiviert und mit einem Abverkauf bis 1.735 USD zu rechnen. Sogar eine Trendwende wäre dann möglich.© Thomas May