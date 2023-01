Gerald Celente: Der dritte Weltkrieg hat begonnen

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research mit Gerald Celente über dessen Prognosen für das Jahr 2023. Der Trendforscher und Herausgeber des Trends Journal äußert sich extrem besorgt zur Zukunft. Der Krieg in der Ukraine habe sich inzwischen zu einem neuen Weltkrieg entwickelt: "Ich habe noch nie so einen Rückgang gesehen wie heute, und [die NATO] steigert den Krieg in der Ukraine zum Dritten Weltkrieg. Er hat begonnen. Es wird eine falsche Flagge oder einen nuklearen Schlagabtausch geben, um dies offiziell zu machen," so Celente.Er ist der Meinung, dass das jüngste Chaos in Verbindung mit der Verlangsamung der Zinserhöhungen durch die Zentralbank zu einer Rallye auf dem Edelmetallmarkt führen könnte, da die Anleger nach einer Möglichkeit suchen, ihr Geld zu investieren: "Die US-Notenbank wird die Zinsen in diesem Jahr möglicherweise weniger aggressiv anheben, und deshalb wird der Goldpreis steigen."Er geht zudem davon aus, dass die anhaltenden Turbulenzen in traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen die USA dazu verleiten könnten, sich auf digitale Währungen zu verlegen: "Dies wird das Jahr sein, in dem wir von schmutzigem Bargeld zu digitalem Müll übergehen.[...] Und dies ist das Jahr, in dem [die US-Regierung] einen großen Vorstoß in Richtung einer digitalen Währung machen wird."Celente spricht zudem darüber, wie sich eine globalen Verschiebung hin zu digitalen Währungen auf Bitcoin auswirken könnte: "Wenn die Regierungen vollständig digital werden, werden sie es Bitcoin sehr schwer machen.[...] Das ist die einzige Möglichkeit, die wir sehen, dass er untergeht.© Redaktion GoldSeiten.de