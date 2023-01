Gold - Bald wieder über 1.900 USD

Ausgehend von einem Doppelboden bei 1.614 USD startete der Goldpreis ab November eine steile Erholung, die zuletzt auch über die Hürden bei 1.807 und 1.848 USD führte. Im Anschluss an den Ausbruch über diese Marken beschleunigte sich die Kaufwelle sogar wieder und erreichte am Montag den markanten Widerstand bei 1.875 USD, der mittlerweile ebenfalls überwunden wurde.Dank des Kaufsignals, das der Anstieg über 1.875 USD nach sich zog, dürfte Gold jetzt weiter über 1.885 und bis 1.905 USD angetrieben werden. Dort könnte eine kurze Korrektur folgen, ehe auch die Hürde bei 1.920 USD attackiert werden sollte. Ein Ausbruch über den Widerstand würde auch die gesamte Abwärtsstrecke seit 2.070 USD im März 2022 neutralisieren und weitere Zugewinne bis 1.948 und 1.973 USD ermöglichen.Scheitern die Bullen dagegen an den nahen Hürden, dürfte es nach einer Korrektur bis 1.848 USD zu erneuten Ausbruchsversuchen über 1.905 und 1.920 USD kommen. Unterhalb von 1.848 USD dürfte der Goldpreis dagegen in eine stärkere Korrekturphase übergehen und schon bis 1.807 USD fallen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG