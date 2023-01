Platin - Es wird eng für die Bullen

In den vergangenen Monaten brach der Platinkurs aus einer dreiecksförmigen Konsolidierung nach oben aus und zog in Folge dieses Kaufsignals über die Hürde bei 974 USD an. In der Spitze erreichte der Wert zuletzt schon den Widerstand bei 1.103 USD. Dort stoppte der Anstieg und ein kurzfristiges Dreifachhoch sorgte für den Start einer Korrektur, die unter die Unterstützung bei 1.066 USD und an die mittelfristige, Ende Dezember überschrittene Abwärtstrendlinie zurückführt.Die Bullen müssen jetzt schon um den Erhalt des Aufwärtstrends kämpfen, denn ein Bruch der nahen Unterstützung bei 1.032 USD würde ein kurzfristiges Verkaufssignal auslösen. Die Folge wäre eine Korrekturausweitung bis 988 und 974 USD.Sollte die Käuferseite aber den nahen Unterstützungsbereich verteidigen, könnte ein Angriff auf die jetzt erneut zum Widerstand gewordenen 1.066-USD-Marke starten. Bei einem Ausbruch über die Barriere könnte das Hoch bei 1.103 USD erneut attackiert werden. Darüber stünden Zugewinne bis 1.135 USD an.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG