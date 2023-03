Gold - Bullen erzielen Achtungserfolg

Nach der Trendwende an der 1.959-USD-Marke und der anschließenden bärischen Auflösung einer Megafon-Formation fiel der Goldpreis seit Anfang Februar in einer dynamischen Verkaufswelle bis 1.807 USD zurück. Hier setzte eine Erholung ein, die zunächst über eine kurzfristige Abwärtstrendlinie führte. Am Widerstand bei 1.848 USD legten die Bullen am Freitag noch einmal nach und überschritten diesen. Aktuell steuert der Goldpreis damit der Hürde bei 1.860 USD entgegen.Die laufende Erholung hat mit dem Anstieg über 1.848 USD einen Achtungserfolg erzielt und die Abwärtsdynamik temporär deutlich reduziert. Allerdings liegt bei 1.860 USD bereits das erste interne Ziel dieser Aufwärtsbewegung und könnte schon dort in eine Korrektur bis 1.825 USD münden. Sollten die Bullen dort wieder eingreifen, sind weitere Zugewinne bis 1.875 USD möglich. Weiterhin wäre erst über dieser Barriere ein tragfähiges Kaufsignal aktiv.Unter 1.825 USD droht dagegen der nächste Abverkauf bis 1.807 USD. Darunter wäre der Abwärtstrend wieder aufgenommen und ein Einbruch bis 1.760 – 1.774 USD die Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG