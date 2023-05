Platin - Bullen melden sich zurück, zentraler Widerstand voraus

In den letzten Wochen stieg der Platinpreis in einer dynamischen Aufwärtsbewegung an den Widerstand bei 1.135 USD und setzte damit den im September 2022 bei 810 USD begonnenen Aufwärtstrend fort. Allerdings prallte der Kurs von diesem mittelfristigen Zielbereich nach unten ab und fiel bis 1.032 USD. Wie angenommen wurde diese Unterstützung aber zum Ausgangspunkt für eine weitere steile Kaufwelle, die jetzt bereits die Kurshürde bei 1.103 USD überwunden hat.Mit der gelungenen Rückkehr über 1.066 USD und jetzt auch 1.103 USD haben die Bullen bei Platin beeindruckende Stärke bewiesen und ein Kaufsignal generiert. Dieser Schwung wird auch notwendig sein, denn mit 1.135 USD nimmt Platin jetzt Kurs auf eine mittelfristige Zielmarke der gesamten Aufwärtsstrecke seit September. Sollte diese auch überwunden werden, wäre ein starkes Kaufsignal mit Zielen bei 1.173 und 1.206 USD aktiviert. Diese Marken sollten nach einem Ausbruch über die massive Barriere auch zügig erreicht werden.Scheitern die Ausbruchsversuche dagegen an der Hürde bei 1.135 USD, könnte eine Korrektur bis 1.066 USD führen, ohne die Fortsetzung des Aufwärtstrends zu gefährden. Hier stünde der nächste Aufwärtsimpuls an. Erst darunter wäre ein bärisches Signal gebildet und ein Abverkauf bis 1.032 und darunter möglicherweise bis 988 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)