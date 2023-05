Gold - Ohne Pause auf neue Rekordkurse? Warum nicht!

Die Kaufwelle der letzten Wochen führte den Goldpreis zunächst über die Kurshürden bei 1.959 und 1.998 USD, ehe es ausgehend von einem neuen Verlaufshoch bei 2.048 USD Mitte April zu einer ersten Korrekturphase kam. Diese wurde Anfang Mai durch einen steilen Anstieg beendet und ein neues Rekordhoch bei 2.079 USD markiert. Dort stoppte die Rally unmittelbar und ging in eine weitere Korrektur über, die bislang aber noch über dem alten Zwischenhoch bei 1.998 USD beendet wurde. Gestern erreichte der Goldpreis bereits wieder die 2.048-USD-Marke.Im Prinzip könnte sich die Korrektur nach dem neuen Allzeithoch mit einer zweiten Abwärtsbewegung bis 1.998 USD und darunter ggf. bis 1.970 USD fortsetzen, ehe der nächste Angriff auf die neue Rekordmarke starten kann. Allerdings sind die Bullen derzeit in einer derart guten Verfassung, dass ihnen auch der direkte Sprung über 2.048 USD in Richtung 2.079 USD zuzutrauen ist. Darüber könnte sich die Rally bis 2.100 und 2.135 USD fortsetzen.Aktuell wäre damit auch erst ein Bruch der 1.965-USD-Marke bärisch zu werten, weil er eine Ausweitung des Korrekturpotenzials bedeuten würde. Die Folge wäre ein Einbruch auf 1.959 und 1.920 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)