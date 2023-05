Palladium - Die Käuferseite hat zurückgeschlagen

Nach einer Bodenbildung auf Höhe des Verlaufstiefs aus dem August 2019 startete Palladium im April eine Gegenbewegung, die über den Widerstand bei 1.531 USD führte und erst an der Kurshürde bei 1.641 USD endete. Die anschließende Korrektur führte sehr tief, wurde aber in der Vorwoche von einer weiteren Kaufwelle abgelöst. Sie trieb den Wert erneut über 1.531 USD an und sorgte so für ein weiteres bullisches Signal. Aktuell vollzieht Palladium einen Pullback an diese Marke.Oberhalb von 1.480 bis 1.531 USD haben die Bullen jetzt wieder die Chance, die Bodenbildung der letzten Monate erfolgreich abzuschließen, indem Palladium über 1.641 USD angetrieben wird. Die Folge wären Zugewinne bis 1.698 und später 1.772 USD. Sollte der Wert dagegen erneut an der Hürde bei 1.641 USD scheitern, könnte es wiederum zu einem Rücklauf bis 1.531 USD kommen.Insgesamt wäre aber erst ein nachhaltiger Bruch der Unterstützung bei 1.480 USD ein Zeichen für das vorläufige Ende der Erholungsphase. Die Folge wäre ein Einbruch auf 1.450 und 1.402 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)