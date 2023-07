Platin - Käuferseite stemmt sich gegen weitere Verluste

In den vergangenen Wochen war der Platinpreis nach einem Doppeltop Anfang Mai deutlich zurückgekommen und bis an die Tiefpunkte aus dem Februar und März bei 908 USD eingebrochen. Kurzzeitig fiel der Kurs des Edelmetalls auch schon unter die Unterstützung und generierte damit ein weiteres Verkaufssignal. Seit Ende der letzten Woche kann sich der Wert aber wieder wie erwartet leicht erholen und über 908 USD zurückfinden. Die bärischen Vorgaben der letzten Wochen sind damit aber noch nicht neutralisiert.Die Chance auf eine Bodenbildung im Bereich von 908 USD ist zwar theoretisch vorhanden, müsste aber mit einem explosiven Anstieg über 938 USD einhergehen. Erst dann wäre mit einer kurzfristigen Trendwende und Zugewinnen bis 974 und 988 USD zu rechnen.Sollte der Kurs von Platin dagegen zuvor schon wieder unter 908 USD fallen, stünde ein Test des Tiefs bei 889 USD an. Wird die Marke unterschritten, dürfte sich der Abwärtstrend auch direkt bis an den Support bei 865 USD ausdehnen. Darunter stünde bereits ein Einbruch an das Tief des vergangenen Jahres bei 810 USD auf der Agenda.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)