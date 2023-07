Gold - Wird die Erholungschance genutzt?

Im gestrigen Handel kam es am Nachmittag zu einer steilen Kaufwelle, die den Goldpreis aus einem kleinen Aufwärtstrendkanal und über die kurzfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe von 1.940 USD ausbrechen ließ. Zugleich wurde damit die Erholung seit dem Abverkaufstief vom 29. Juni bei 1.892 USD fortgesetzt und in der Spitze schon der Widerstand bei 1.959 USD erreicht. An dieser Hürde tendiert der Wert auch im heutigen Handel seitwärts.Aufgrund der steilen Erholung der letzten Tage hat sich das Bild für die Käuferseite etwas aufgehellt. Dennoch müssen die Hürden bei 1.959 und 1.967 USD erst noch überwunden werden, um von einer dauerhaften Erholung im Rahmen des Abwärtstrends sprechen zu können. In diesem Fall könnte Gold wieder bis 1.985 und 1.998 USD steigen.Sollte der Wert aber an den nahen Hürden scheitern, könnte nach einer Korrektur bis 1.940 USD ein zweiter Ausbruchsversuch starten. Unter 1.920 bis 1.925 USD wäre dagegen der Abwärtstrend reaktiviert und ein Abverkauf bis 1.885 USD, sowie später bis an das Abwärtsziel bei 1.840 USD zu erwarten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)