Simbabwe: Goldproduktion gesunken

Wie die lokale Zeitung The Standard berichtet, die die Goldproduktion Simbabwes in der ersten Jahreshälfte deutlich gesunken. Nach Angaben der Fidelity Gold Refinery ist die Goldproduktion in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11% auf 14.181 kg gesunken. Im Vergleichszeitraum vergangenen Jahres hatte die Goldproduktion im gleichen Zeitraum 15.973 kg erreicht.Angaben von Branchenvertretern zufolge waren Stromausfälle und zeitweilige Regenfälle im ersten Quartal an diesem Rückgang beteiligt. Simbabwe erlebte in den ersten vier Monaten des Jahres 2023 eine schwere Stromkrise, in deren Folge die Bergbauunternehmen hohe Verluste erlitten.Laut Daten der Fidelity Gold Refinery produzierten die großen Bergbauunternehmen in den ersten sechs Monaten des Jahres 5.520 kg Gold. Die kleinen Bergbauunternehmen lieferten 8.661 kg, was einem Rückgang von 17% gegenüber dem vorherigen Zeitraum entspreche.© Redaktion GoldSeiten.de