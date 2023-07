JPMorgan sieht steigende Goldpreise voraus

Wie Bloomberg berichtet, rechnet JPMorgan Chase & Co. angesichts einer drohenden US-Rezession mit steigenden Goldpreisen. Demnach könnten die Kurse bis zum Jahresende das Niveau von 2.000 $ je Unze überschreiten und 2024 neue Rekorde erreichen, wenn die Zinssätze zu fallen beginnen.Laut Greg Shearer, Leiter des Bereichs Global Commodities Research bei der Bank, dürften sinkende Realrenditen in den USA ein "bedeutender Treiber" für das Edelmetall sein, wenn die US-Notenbank beginne, Zinssenkungen vorzunehmen, was im zweiten Quartal nächsten Jahres der Fall sein dürfte. Die Aussagen tätigte der Rohstoffexperte am gestrigen Mittwoch in einem Online-Briefing.JPMorgan erwartet im vierten Quartal 2024 ein durchschnittliches Preisziel von 2.175 $ für Gold. "Wir befinden uns in einer sehr günstigen Position, in der wir glauben, dass der Besitz von Gold und eine lange Allokation in Gold und Silber sowohl eine spätzyklische Diversifizierung als auch eine gute Performance für die nächsten 12 bis 18 Monate bietet", so Shearer.© Redaktion GoldSeiten.de