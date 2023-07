Palladium - Die Jahrestiefs rücken näher

Eine weitere mittelfristige Verkaufswelle hatte den Kurs von Palladium ab Mitte Mai von einem Hoch bei 1.617 USD bis an das charttechnische Kursziel bei 1.210 USD in die Tiefe gerissen, ehe es zu einer Stabilisierung kam. Nach einem Tief bei 1.192 USD zog der Wert bis an den Bereich um 1.300 USD an, setzte dort wie erwartet jedoch erneut zurück und erreicht jetzt schon fast wieder das Jahrestief.Die Erholungsbewegung bei Palladium ist gestoppt, doch die Bodenbildungsphase oberhalb von 1.192 und 1.210 USD ist noch intakt. Dafür müssen die Bullen allerdings die genannten Marken verteidigen und zudem einen Ausbruch über 1.300 USD vollziehen. In diesem, aktuell wenig wahrscheinlichen Fall stünde eine Erholung bis 1.343 USD und darüber bis 1.383 USD auf der Agenda.Setzen sich die Bären dagegen weiter durch, könnte schon ein Bruch der 1.210-USD-Marke für eine Verkaufswelle bis 1.175 und darunter bis 1.138 USD sorgen. An dieser mittelfristigen Supportmarke sollte die Käuferseite aber wieder aktiv werden und eine steile Erholung starten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)