Henry Weingarten: Märkte sind im Märchenland

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Henry Weingarten über das aktuelle Investmentumfeld. In Bezug auf die Märkte erklärt der Geschäftsführer des Astrologers Fund: "Im Moment sind wir immer noch im bärischen Lager (was den Markt betrifft). Wir haben eine Menge kleiner Trades, die wir gerne machen, um uns abzusichern, (aber) wir denken, dass der Markt im Märchenland ist". Die Realität sehe so aus, dass sich die Wirtschaft verlangsamt, die Inflation immer noch da ist und die US-Notenbank die Zinssätze nicht vor dem nächsten Jahr senken wird."Unsere allgemeine Ansicht ist, dass wir für 2024 investieren sollten", erklärt Weingarten weiter. "Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Rohstoffe auf Jahresbasis unterbewertet sind und der Markt je nach Betrachtungsweise stark überbewertet ist." Konkret erwähnt er zwei Aktien aus dem Rohstoffsektor: MAG Silver bezeichnet er als seinen "Desert Island Pick" und The Metals Company als eine aggressivere Wahl in einer aufstrebenden Branche (Tiefseeabbau polymetallischer Knollen).Weingarten gibt Anlegern zwei Ratschläge für die Zukunft: "Erstens: Wenn Sie eine Aktie haben, die Sie stört, sollten Sie sie loswerden.Zweitens: Wenn Sie der Meinung sind, dass die Aktie völlig überbewertet ist und nur Idioten sie kaufen, Sie sie aber nicht verkaufen wollen, sollten Sie eine der beiden folgenden Möglichkeiten nutzen: Schreiben Sie Calls auf die Aktie oder setzen Sie Trailing-Stops."© Redaktion GoldSeiten.de