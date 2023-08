Gold - Die Käuferseite wehrt sich

Ende Juli scheiterte die Käuferseite beim Goldpreis an der Hürde bei 1.985 USD und beendete damit eine kurzfristige Erholung, die zuvor knapp über dem Abwärtsziel bei 1.885 USD eingesetzt hatte. Seitdem der Wert an der markanten Barriere bei 1.985 USD abgedreht war, hat sich eine schwankungsreiche Abwärtsbewegung etabliert, die unter eine Aufwärtstrendlinie und in die Richtung des letzten Tiefs zurückführt. Am Freitag konnten die Käufer den Support bei 1.920 USD jedoch verteidigen und so ein weiteres Verkaufssignal noch verhindern.Die Korrekturphase seit Ende Juli bleibt weiterhin ein Geduldsspiel, denn im Gegensatz zum Einbruch von Anfang Mai wehren sich die Käufer wesentlich entschiedener gegen weitere Abgaben. Unter 1.920 USD dürfte dennoch ein Abverkauf bis an das Tief bei 1.892 USD erfolgen und sich darunter zu einem Einbruch bis 1.840 USD auswachsen.Bislang deckelt die frühere Aufwärtstrendlinie die Erholungsversuche der Bullen auf der Oberseite. Zudem folgt bei 1.959 USD ein weiterer starker Widerstand, an dem Gold abdrehen könnte. Damit wäre für eine bullische Trendwende weiterhin ein Ausbruch über 1.985 USD die Bedingung.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)