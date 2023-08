Silber - Der große Aufwärtstrend ist in Gefahr

Die Rally beim Silberpreis hatte mit einem Doppeltop an der Hürde bei 26,19 USD ein dramatisches Ende gefunden und der Kurs des Edelmetalls war ab Mai an den Support bei 22,23 USD eingebrochen. Diese Marke wurde nach einer missglückten Erholung in den letzten Tagen erneut angelaufen. Zuvor war der Kurs unter die Supportzone um 23,00 USD und die zentrale Aufwärtstrendlinie der letzten Monate eingebrochen und hatte damit weitere bärische Signale generiert.Für die Bullen geht es jetzt um nicht weniger als den Fortbestand der Aufwärtstrendphase seit Anfang März. Sollte die Unterstützung bei 22,23 USD unterschritten werden, wäre das nächste große Verkaufssignal aktiv und von einem weiteren Einbruch auf den Bereich um 21,00 USD und darunter bereits bis 20,43 und 19,84 USD auszugehen.Dem könnte sich die Käuferseite nur mit der Verteidigung der 22,23-USD-Marke und einem anschließenden dynamischen Anstieg über 23,29 USD entgegenstellen. Eine Mammutaufgabe, die allerdings zu einer Erholung bis 24,03 USD führen kann, sollte sie von Erfolg gekrönt sein.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)