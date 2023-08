BRICS: Neue Mitglieder offiziell eingeladen

"BRICS-Erweiterung:



Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate wurden offiziell eingeladen, den #BRICS beizutreten.



Mit der Erweiterung macht das BIP der BRICS nun 36% des globalen BIP und 47% der Weltbevölkerung aus."

Laut einem neuen Post von In Gold We Trust auf der Plattform X (ehemals Twitter), wurden während des BRICS-Treffens in Südafrika einige Länder offiziell dazu eingeladen, sich der Gruppe anzuschließen.In der Meldung heißt es:Zitat:Zudem findet sich in dem Post eine Weltkarte, die entsprechend der Mitgliedsstaaten und der potenziellen Neuzugänge eingefärbt ist.Hier finden Sie das entsprechende Video © Redaktion GoldSeiten.de