Gold-Interview mit Ronnie Stöferle

Crux Investor veröffentlichte gestern ein Interview mit Ronnie Stöferle, in welchem ausführlich auf die Entwicklungen am und rund um den Goldmarkt eingegangenen wird.Der Autor und Goldmarktexperte erklärt in dem Gespräch, dass das gelbe Metall sich in diesem Jahr durchaus gut geschlagen hat und in Euro, besonders aber in Australischen Dollars einen soliden Anstieg verzeichnen konnte.Weiterhin glaubt Stöferle, dass der Westen künftig weniger Kontrolle über den Goldpreis nehmen wird. Die Preise werden seiner Meinung nach in Zukunft stärker durch die Ereignisse in Mumbai, Shanghai und Dubai beeinflusst werden und weniger durch die Ströme in New York, London und Zürich.Immerhin spiele Gold in vielen der östlichen Länder eine wichtige Rolle im Alltag (Stichwort "Love Trade"). Letztlich könnte man feststellen, dass Gold aus den westlichen Ländern in die östlichen Länder fließe.Die Notenbanken haben laut Stöferle im Jahr 2022 eine Rekordmenge an Gold gekauft und im ersten Halbjahr 2023 seien ebenfalls sehr starke Käufe verzeichnet worden. Besonders die Zentralbanken in den Emerging Markets kaufen weiterhin verstärkt Gold, aber auch Länder wie Polen, Ungarn und Singapur.Weitere Themen des Gesprächs sind u. a. die viel diskutierte Entdollarisierung und das BRICS-Bündnis. Stöferle glaubt nicht, dass es zeitnah eine gemeinsame goldgedeckte Währung dieser Staaten geben wird. Dazu müssten erst noch zahlreiche Voraussetzungen geschaffen werden.© Redaktion GoldSeiten.de