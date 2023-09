Platin - Edelmetallkurs schrammt am Abgrund entlang

Platin befindet sich aufgrund zweier gescheiterter Ausbruchsversuche über den Widerstand bei 988 USD in einer gefährlichen Lage. Denn nach dem zweiten Abprallen an der Hürde wurde der Wert erneut an die Unterseite der sich seit Juni etablierenden Handelsspanne abverkauft und droht jetzt die dort liegende Unterstützung bei 889 USD zu unterschreiten. Der übergeordnete Abwärtstrend, der seit dem Hoch bei 1.132 USD von Ende April vorliegt, könnte sich damit fortsetzen.Zuletzt konnte Platin zwar von der Unterseite der Range leicht ansteigen, doch für eine nachhaltige Besserung der Ausgangslage bräuchte es mindestens einen Ausbruch über die Hürde bei 938 USD. Diese ist weit entfernt und die Wucht der Verkaufswelle seit Ende August noch viel zu stark, um den Bullen eine Chance zu geben.Abgaben unter 883 – 889 USD sind daher hoch wahrscheinlich und würden den Kurs direkt bis 835 USD und später 822 USD in die Tiefe reißen. Im Bereich des Mehrjahrestiefs bei 810 USD aus dem September 2022 könnte die erste nachhaltige Erholung folgen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)