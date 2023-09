Gold - Die Zitterpartie

Mit der Rückeroberung des bisherigen Tiefs der großen Korrekturphase bei 1.892 USD verhinderten die Bullen bei Gold im August ein großes Verkaufssignal. Allerdings reichte es in der Folge dieses Konters nur für eine Erholung an die übergeordnete Abwärtstrendlinie auf Höhe von 1.950 USD. Dort prallte der Kurs Anfang September nach unten ab und tendiert aktuell auf halber Strecke seitwärts.Noch hätten die Bullen die Chance, die Erholung seit dem Tief bei 1.884 USD in Richtung 1.959 USD fortzusetzen. Hierzu wäre aber ein Anstieg über 1.940 USD zwingend erforderlich und selbst ein Erreichen von 1.959 USD kein Garant, dass nicht dort direkt der nächste Abverkauf startet.Dagegen würde ein Bruch des 61,8%-Retracements der laufenden Erholung bei 1.910 USD eben diese beenden und für Abgaben bis 1.892 USD sprechen. Wird die auf diesem Niveau liegende Supportzone unterschritten, dürfte eine Verkaufswelle bis 1.865 und 1.840 USD die Chancen der Bullen zunichte machen und einen neuen Abwärtstrend auslösen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)